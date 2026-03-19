Рейтинг@Mail.ru
FT: США хотели обязать сопровождаемые в Ормузе суда страховаться у них - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 19.03.2026 (обновлено: 11:16 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/amerika-2081631564.html
FT: США хотели обязать сопровождаемые в Ормузе суда страховаться у них
FT: США хотели обязать сопровождаемые в Ормузе суда страховаться у них - РИА Новости, 19.03.2026
FT: США хотели обязать сопровождаемые в Ормузе суда страховаться у них
США рассматривали планы обязать суда, сопровождаемые их кораблями в Ормузском проливе, приобретать американскую государственную страховку, пишет газета... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T10:48:00+03:00
2026-03-19T11:16:00+03:00
в мире
сша
ормузский пролив
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:43:800:493_1920x0_80_0_0_6b53625fc52e97d0eee33858497ec970.jpg
https://ria.ru/20260319/iran-2081582196.html
https://ria.ru/20260318/proliv-2081564892.html
сша
ормузский пролив
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c893d250b9f4061b6f0987e76a7e31f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ормузский пролив, иран
В мире, США, Ормузский пролив, Иран
FT: США хотели обязать сопровождаемые в Ормузе суда страховаться у них

FT: США хотели обязать суда, сопровождаемые ВМС в Ормузе, страховаться у них

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. США рассматривали планы обязать суда, сопровождаемые их кораблями в Ормузском проливе, приобретать американскую государственную страховку, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа рассматривала планы обязать суда, сопровождаемые ВМС США при прохождении Ормузского пролива, приобретать государственную страховку США", - пишет издание.
Танкеры вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
В Иране сообщили, что танкер дал задний ход в Ормузском проливе
Вчера, 03:27
Как отмечает газета, американская Корпорация финансирования развития (DFC), являющаяся государственным органом, отвечающим за международные инвестиции, представила в начале марта план по предоставлению вторичного страхования на сумму до 20 миллиардов долларов для обеспечения безопасности судов, проходящих через пролив, в сочетании с военно-морским сопровождением.
По данным Financial Times, с тех пор США рассматривали возможность обязать суда, желающие пройти через Ормузский пролив с военно-морским сопровождением, вместо покупки коммерческой страховки на частном рынке приобретать страховку в рамках программы, реализуемой DFC совместно со страховой компанией Chubb. По мнению высокопоставленных представителей отрасли, эта программа может принести прибыль в десятки миллионов долларов. Однако пока не известно, продолжит ли администрация ее реализацию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
МИД Ирана заявил о разработке нового правового режима в Ормузском проливе
18 марта, 23:54
 
В миреСШАОрмузский проливИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала