FT: США хотели обязать сопровождаемые в Ормузе суда страховаться у них

Как отмечает газета, американская Корпорация финансирования развития (DFC), являющаяся государственным органом, отвечающим за международные инвестиции, представила в начале марта план по предоставлению вторичного страхования на сумму до 20 миллиардов долларов для обеспечения безопасности судов, проходящих через пролив, в сочетании с военно-морским сопровождением.

По данным Financial Times, с тех пор США рассматривали возможность обязать суда, желающие пройти через Ормузский пролив с военно-морским сопровождением, вместо покупки коммерческой страховки на частном рынке приобретать страховку в рамках программы, реализуемой DFC совместно со страховой компанией Chubb. По мнению высокопоставленных представителей отрасли, эта программа может принести прибыль в десятки миллионов долларов. Однако пока не известно, продолжит ли администрация ее реализацию.