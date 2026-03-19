FT: США хотели обязать сопровождаемые в Ормузе суда страховаться у них

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. США рассматривали планы обязать суда, сопровождаемые их кораблями в Ормузском проливе, приобретать американскую государственную страховку, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа рассматривала планы обязать суда, сопровождаемые ВМС США при прохождении Ормузского пролива, приобретать государственную страховку США", - пишет издание.
Как отмечает газета, американская Корпорация финансирования развития (DFC), являющаяся государственным органом, отвечающим за международные инвестиции, представила в начале марта план по предоставлению вторичного страхования на сумму до 20 миллиардов долларов для обеспечения безопасности судов, проходящих через пролив, в сочетании с военно-морским сопровождением.
По данным Financial Times, с тех пор США рассматривали возможность обязать суда, желающие пройти через Ормузский пролив с военно-морским сопровождением, вместо покупки коммерческой страховки на частном рынке приобретать страховку в рамках программы, реализуемой DFC совместно со страховой компанией Chubb. По мнению высокопоставленных представителей отрасли, эта программа может принести прибыль в десятки миллионов долларов. Однако пока не известно, продолжит ли администрация ее реализацию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.