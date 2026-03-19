Муфтий назвал ожидаемое число участников на Уразу-байрам в Москве и области - РИА Новости, 19.03.2026
13:20 19.03.2026 (обновлено: 13:32 19.03.2026)
Муфтий назвал ожидаемое число участников на Уразу-байрам в Москве и области
Муфтий назвал ожидаемое число участников на Уразу-байрам в Москве и области - РИА Новости, 19.03.2026
Муфтий назвал ожидаемое число участников на Уразу-байрам в Москве и области
Порядка 150-200 тысяч человек в Москве и 100 тысяч в Московской области обычно участвуют в коллективных молитвах на Уразу-байрам, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2026
религия
религия
московская область (подмосковье)
москва
московская соборная мечеть
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
Никита Бизин
религия, московская область (подмосковье), москва, московская соборная мечеть
Религия, Религия, Московская область (Подмосковье), Москва, Московская соборная мечеть
Муфтий назвал ожидаемое число участников на Уразу-байрам в Москве и области

Аббясов: около 300 тысяч человек ожидается на Уразу-байрам в Москве и области

Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Порядка 150-200 тысяч человек в Москве и 100 тысяч в Московской области обычно участвуют в коллективных молитвах на Уразу-байрам, рассказал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
В 2026 году мусульмане встречают Уразу-байрам 20 марта, по традиции верующие в этот день совершают коллективную молитву. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") - мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан. Пост в 2026 году проходит с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.
"Совместно с властями мы подготовили в Москве четыре площадки для коллективных молитв. В столице ожидаем на них порядка 150-200 тысяч молящихся. В Московской области организовано 40 площадок, там ожидают около 100 тысяч человек. Но это прогноз, цифры из года в год разнятся", - сказал муфтий Аббясов.
Он отметил, что во время праздничной молитвы в местах скопления людей будут перекрыты улицы, правоохранители будут обеспечивать безопасность.
"Люди, скорее всего, будут пребывать с раннего утра, молитва продлится с 7 до 8 часов, после чего все разъезжаются. Призываем горожан отнестись с пониманием к этим временным ограничениям", - заключил собеседник агентства.
Ранее в ДУМ РФ сообщили, что в Москве праздничная молитва на Ураза-байрам начнется 20 марта в 7.00. Для ее совершения организованы площадки: в Московской Соборной мечети (Выползов переулок 7); Исторической мечети (Татарская улица, 28, строение 1); Мемориальной мечети "Шухада" на Поклонной горе (улица Минская, 2Б), а также на дополнительной площадке в Печатниках (Проектируемый проезд 4294). В Подмосковье, как рассказал РИА Новости Аббясов, будет организовано 40 площадок, список опубликован на сайт ДУМ Московской области.
РелигияРелигияМосковская область (Подмосковье)МоскваМосковская соборная мечеть
 
 
