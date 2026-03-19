Муфтий назвал ожидаемое число участников на Уразу-байрам в Москве и области

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Порядка 150-200 тысяч человек в Москве и 100 тысяч в Московской области обычно участвуют в коллективных молитвах на Уразу-байрам, рассказал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

В 2026 году мусульмане встречают Уразу-байрам 20 марта, по традиции верующие в этот день совершают коллективную молитву. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") - мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан. Пост в 2026 году проходит с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.

"Совместно с властями мы подготовили в Москве четыре площадки для коллективных молитв. В столице ожидаем на них порядка 150-200 тысяч молящихся. В Московской области организовано 40 площадок, там ожидают около 100 тысяч человек. Но это прогноз, цифры из года в год разнятся", - сказал муфтий Аббясов.

Он отметил, что во время праздничной молитвы в местах скопления людей будут перекрыты улицы, правоохранители будут обеспечивать безопасность.

"Люди, скорее всего, будут пребывать с раннего утра, молитва продлится с 7 до 8 часов, после чего все разъезжаются. Призываем горожан отнестись с пониманием к этим временным ограничениям", - заключил собеседник агентства.