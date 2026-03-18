Эксперт рассказал об отношении зумеров к карьере

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Представители поколения Z все меньше верят в классическую линейную карьеру и не готовы жертвовать личной жизнью, учебой или увлечениями ради нее, рассказала интернет-изданию "Лента.ру" директор по маркетингу сервиса Ventra Go! Анна Ларионова.

"Представители поколения Z все меньше верят в классическую линейную карьеру и не готовы от чего-то отказываться ради нее... Жертвовать личной жизнью, учебой или увлечениями ради карьеры молодежь не готова", - пишет "Лента.ру", ссылаясь на Ларионову.

Эксперт также отметила, что каждый пятый представитель поколения Z считает баланс личного и рабочего главным критерием при выборе вида занятости. Однако считать, что зумеры не желают трудиться, неверно. Подрабатывать многие начинают еще до конца обучения, и отдают предпочтение тем видам занятости, где не требуют наличия опыта или спецнавыков. Это может быть работник торгового зала, сборщик заказов, курьер или официант.

Такому подходу, на ее взгляд, хорошо соответствует тип платформенной занятости. Агрегаторы и приложения там выступают посредниками между заказчиком и исполнителем. Работники выбирают подходящий им график, а вознаграждение получают в конце каждой смены.