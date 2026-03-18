06:42 18.03.2026 (обновлено: 06:49 18.03.2026)
Зоопарк в Японии выпустил стикеры с макаком Панчи
© Фото : Зоопарк ИтикавыДетеныш-сирота японского макака по кличке Панчи в зоопарке Итикавы, Япония
Детеныш-сирота японского макака по кличке Панчи в зоопарке Итикавы, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 18 мар – РИА Новости. Зоопарк города Итикава на волне мировой популярности брошенного мамой детеныша японской макаки по кличке Панч, ставшего неразлучным с плюшевой "мамой"-орангутангом, начал сбор средств в его поддержку, а также выпустил стикеры для соцсети, выяснило РИА Новости.
"В связи с мировой популярностью живущей в нашем зоопарке японской макаки Панча, который живет в зоопарке города Итикава, к нам обращаются люди и из Японии, и из-за рубежа с предложением оказать помощь зоопарку. Сообщаем способы, как можно сделать пожертвования", - сообщили агентству в зоопарке.
Макак Панчи - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Макак Панчи предпочел игрушечной маме живую подружку
Вчера, 11:51
Кампания по сбору средств продлится до 31 мая. Для этого открыт счет, на который можно перевести пожертвования в иенах. В названии счета и на японском, и на английском используется тэг "панч гамбарэ" - "панч, держись!", который и принес детенышу макаки всемирную славу.
Зоопарк предупреждает, что все иные призывы помощи, кроме указанного, не имеют отношения к зоопарку. При этом учреждение не принимает вещи для помощи Панчу. Полученное пожертвование будет использовано для улучшения среды и оборудования зоопарка.
Одновременно с этим зоопарк запустил продажу стикеров для распространенной в Японии соцсети Line. Как выяснило РИА Новости, 16 стикеров, отражающих разные моменты жизни Панча, стоят 120 иен (менее 1 доллара). На четырех из них Панч запечатлен со своей плюшевой "мамой"- орангутангом.
История Панча, которого не принимает стая, а маму заменила плюшевая игрушка орангутанга, на странице зоопарка в Х стала собирать миллионные просмотры с февраля. Трогательная любовь Панча к плюшевой "маме", с которой он неразлучен и к утешению которой прибегает, когда его прогоняет стая, завоевала сердца пользователей по всему миру.
В соцсетях распространяется видео нападения сородичей на осиротевшего японского макака - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Сети появились кадры нападения взрослого макака на детеныша Панчи
19 февраля, 21:58
 
