Зоопарк в Японии выпустил стикеры с макаком Панчи

ТОКИО, 18 мар – РИА Новости. Зоопарк города Итикава на волне мировой популярности брошенного мамой детеныша японской макаки по кличке Панч, ставшего неразлучным с плюшевой "мамой"-орангутангом, начал сбор средств в его поддержку, а также выпустил стикеры для соцсети, выяснило РИА Новости.

"В связи с мировой популярностью живущей в нашем зоопарке японской макаки Панча, который живет в зоопарке города Итикава, к нам обращаются люди и из Японии , и из-за рубежа с предложением оказать помощь зоопарку. Сообщаем способы, как можно сделать пожертвования", - сообщили агентству в зоопарке.

Кампания по сбору средств продлится до 31 мая. Для этого открыт счет, на который можно перевести пожертвования в иенах. В названии счета и на японском, и на английском используется тэг "панч гамбарэ" - "панч, держись!", который и принес детенышу макаки всемирную славу.

Зоопарк предупреждает, что все иные призывы помощи, кроме указанного, не имеют отношения к зоопарку. При этом учреждение не принимает вещи для помощи Панчу. Полученное пожертвование будет использовано для улучшения среды и оборудования зоопарка.

Одновременно с этим зоопарк запустил продажу стикеров для распространенной в Японии соцсети Line. Как выяснило РИА Новости, 16 стикеров, отражающих разные моменты жизни Панча, стоят 120 иен (менее 1 доллара). На четырех из них Панч запечатлен со своей плюшевой "мамой"- орангутангом.