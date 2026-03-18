НАТО и ЕС игнорируют ситуацию на Украине, заявила Жданова

ВЕНА, 18 мар - РИА Новости. НАТО и ЕС игнорируют катастрофическую внутриполитическую ситуацию на Украине, продолжая вооружать режим Владимира Зеленского, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

"Спрашиваем западных коллег: почему ваши правительства продолжают вооружать режим, который воюет против собственного народа? Почему, лживо призывая здесь к мирному урегулированию, ваши страны совместно с режимом Зеленского готовят новые чудовищные провокации? Дальнейшая эскалация и новые человеческие жертвы будут лежать на совести тех, кто поощряет продолжение этого конфликта", - заключила глава делегации.