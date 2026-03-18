НАТО и ЕС игнорируют ситуацию на Украине, заявила Жданова

ВЕНА, 18 мар - РИА Новости. НАТО и ЕС игнорируют катастрофическую внутриполитическую ситуацию на Украине, продолжая вооружать режим Владимира Зеленского, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Так называемая помощь НАТО и Евросоюза режиму Владимира Зеленского происходит на фоне коррупционных скандалов. В западных столицах не хотят обращать внимание на катастрофическую внутриполитическую ситуацию на Украине", - сказала дипломат на 1131-м заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду.
Как пояснила глава делегации, в стране идет повальная облава на мужчин призывного возраста. "Интернет-пространство буквально заполнено видеосвидетельствами о принудительной мобилизации, о том, как граждане, не выехавшие за пределы Украины, откупаются, а те, у кого нет денег, фактически отбиваются от сотрудников ТЦК, которых сами украинцы окрестили "людоловами", потому что на призывников фактически идет охота", - отметила Жданова.
Она добавила, что все это происходит в условиях весьма плачевной ситуации с набором личного состава в ряды ВСУ.
"Спрашиваем западных коллег: почему ваши правительства продолжают вооружать режим, который воюет против собственного народа? Почему, лживо призывая здесь к мирному урегулированию, ваши страны совместно с режимом Зеленского готовят новые чудовищные провокации? Дальнейшая эскалация и новые человеческие жертвы будут лежать на совести тех, кто поощряет продолжение этого конфликта", - заключила глава делегации.