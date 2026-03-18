В ЕС открыто говорят, что готовят войну с Россией, заявила Жданова - РИА Новости, 18.03.2026
18:09 18.03.2026
В ЕС открыто говорят, что готовят войну с Россией, заявила Жданова
Европейские политики открыто говорят, что Евросоюз готовит войну с Россией, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и... РИА Новости, 18.03.2026
ВЕНА, 18 мар - РИА Новости. Европейские политики открыто говорят, что Евросоюз готовит войну с Россией, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
По ее словам, открыто о том, что ЕС готовит войну с Россией, уже говорят европейские так называемые "трезвомыслящие политики с берегов Дуная".
"Они дают понять, что Евросоюз намерен продолжать военные действия на Украине, уже перешел к военной экономике и хочет направить Киеву еще больше денег, оружия и солдат для продолжения боевых действий против России", - сказала дипломат на 1131-м заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду.
Она отметила, что об этом, в частности, свидетельствует предложенный Высоким представителем ЕС Каей Каллас неофициальный документ, предполагающий усиление роли Европейского инвестиционного банка в стимулировании сотрудничества между Евросоюзом и Украиной, в том числе посредством финансирования проектов двойного назначения.
"По сути, речь идет о расширении военных производственных мощностей на территории Украины. Кстати, Британия уже развернула в этой стране четыре цеха по ремонту военной техники и хочет открыть пятый. Эти предприятия управляются британскими компаниями, на них работают инженеры из Соединенного Королевства. Словом, в перечне законных военных целей для Вооруженных Сил Российской Федерации намечается прибавление", - заключила дипломат.
