Рост числа атак ВСУ объясняется желанием вернуть внимание, заявила Жданова

ВЕНА, 18 мар - РИА Новости. Увеличение интенсивности атак ВСУ по российским городам "цинично объясняется" попытками Киева вернуть внимание к Украине на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Она пояснила, что ракетные удары и атаки украинских БПЛА по российским городам происходят ежедневно, однако в последнее время их интенсивность возросла.

Жданова напомнила, что ранее Зеленский в своем Telegram-канале писал, что ситуация на Ближнем Востоке напрямую влияет на Европу и на важные поставки на Украину.