"Расстреляют свои же". Слова Трампа о Зеленском вызвали переполох в Сети

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan бурно отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский не проявляет готовности к сделке, и договориться с ним гораздо сложнее, чем с Владимиром Путиным.
"Дональд Трамп не то чтобы дистанцируется от Украины. Скорее всего, он просто предъявляет всему миру факты. Суровую, неприкрытую истину, которую так не хочется признавать Зеленскому. Этот клоун продолжает устраивать истерики и наотрез отказывается смотреть на вещи реально", — отметил один.
"Не доверяешь Америке? Добро пожаловать под крылышко России! Тебе там будет тепло и комфортно", — обрушился с критикой другой.
"Зеленский пытается выбить гарантию собственной безопасности. Как только закончится конфликт, его диктатуре придет конец. Они с супругой закончат как чета Чаушеску: их расстреляют свои же. Поэтому он тянет время", — написал третий.
"Мир не обязан делать Владимиру Зеленскому тепленько. Особенно пока тот пытается прикрыться фиговым листком и плюет на нужды собственных граждан", — заключил еще один читатель.
Ранее президент США заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>