Зеленский заговорил на русском языке во время пресс-конференции в Испании

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский, при котором на Украине усилилось притеснение русского языка, сам перешел на русский язык, говоря о ситуации на Ближнем Востоке во время пресс-конференции в Испании, в частности, он использовал русское слово "быстро" и только потом - его украинский аналог "швыдко".
Зеленский заявил, что Киев быстро отреагировал на ситуацию на Ближнем Востоке. При этом он сначала использовал именно русское слово "быстро", а потом уже сказал "швыдко".
Трансляция пресс-конференции проходила на YouTube-канале офиса Зеленского.
Ранее Зеленский не раз использовал русские слова вместо украинских. Такая ситуация произошла в том числе во время-пресс конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и лидером Польши Каролем Навроцким, которая проходила 26 января в Вильнюсе. Тогда Зеленский произнес слово "возможность" на русском языке, говоря о гарантиях безопасности для Киева.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.