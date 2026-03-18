Зеленский заговорил на русском языке во время пресс-конференции в Испании

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский, при котором на Украине усилилось притеснение русского языка, сам перешел на русский язык, говоря о ситуации на Ближнем Востоке во время пресс-конференции в Испании, в частности, он использовал русское слово "быстро" и только потом - его украинский аналог "швыдко".