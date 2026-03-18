Новое решение Зеленского вызвало смех на Западе

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский поехал в Европу, чтобы его не забыли, с иронией написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X.
"Зеленский проводит тур под лозунгом "не забывайте обо мне", поскольку внимание международного сообщества (в том числе в плане финансовой и военной помощи) переключилось на Иран. Пиар и сфабрикованные нарративы сыграли решающую роль в поддержании боевого духа на Западе", — говорится в публикации.
Накануне Зеленский прибыл в Великобританию. До этого он посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, у него запланирован визит в Мадрид в среду, 18 марта, где он должен встретиться с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия.
Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
