Зеленский нашел необычного виновника в ухудшении ситуации в мире

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский намекнул, что действия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке сделали мир более опасным. Об этом он сказал в интервью BBC.
"У меня не будет справедливого ответа на это. Я стараюсь говорить объективно, а не субъективно. Поэтому я полагаю, что любой раскол в НАТО ослабит обе стороны", — ответил он на вопрос о последствиях решения Трампа атаковать Иран.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия.
Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
