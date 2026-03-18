Зеленский сделал тревожное заявление о будущем Украины

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Война в Иране вызывает недобрые предчувствия о будущем Украины, заявил Владимир Зеленский в интервью BBC.
"Фокус внимания Америки — больше на Ближнем Востоке, чем на Украине, к сожалению", — сказал он.
Зеленский добавил, что из-за ситуации вокруг Ирана дипломатические встречи постоянно откладываются. Кроме того, глава киевского режима отметил, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на Иране.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
