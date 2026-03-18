Запад развязал гибридную войну против России, заявил посол в Минске

МИНСК, 18 мар - РИА Новости. Запад проводит политику конфронтации и двойных стандартов в отношении Москвы и Минска, развязал гибридную войну, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов на открытии выставки в Минске "Спасение Европы. 110 лет Нарочской операции", посвященной событиям Первой мировой войны.

"Конфронтационная линия большинства западных государств в отношении Москвы Минска , развязанная ими гибридная война, лицемерная политика двойных стандартов, еще более очевидная на фоне событий в Венесуэле Иране , говорят нам о том, что надежных партнеров по западную сторону границы Союзного государства практически нет. Главными нашими союзниками на пространстве от Бреста до Владивостока остаются армия и флот", - сказал Грызлов

Посол сказал, что Россия , как и братская Белоруссия , помнит героические страницы нашего общего прошлого. "Увы, не все соседи следуют единственно верному правилу: "Народ, который не знает свою историю, не имеет будущего", - отметил Грызлов.

По его словам, в России Первую мировую войну, вспоминая события 1812 года, называли Второй Отечественной, а во время Нарочской операции русские и белорусы проявили массовый героизм, жители близлежащих деревень и сёл всячески помогали солдатам, доставляя на передовую продовольствие и медикаменты, а также содействовали эвакуации раненых.