https://ria.ru/20260318/zapad-2081447675.html
Запад развязал гибридную войну против России, заявил посол в Минске
2026-03-18T14:59:00+03:00
в мире
минск
россия
москва
борис грызлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Посол Грызлов: Запад развязал гибридную войну против России и Белоруссии
МИНСК, 18 мар - РИА Новости. Запад проводит политику конфронтации и двойных стандартов в отношении Москвы и Минска, развязал гибридную войну, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов на открытии выставки в Минске "Спасение Европы. 110 лет Нарочской операции", посвященной событиям Первой мировой войны.
"Конфронтационная линия большинства западных государств в отношении Москвы
и Минска
, развязанная ими гибридная война, лицемерная политика двойных стандартов, еще более очевидная на фоне событий в Венесуэле
и Иране
, говорят нам о том, что надежных партнеров по западную сторону границы Союзного государства практически нет. Главными нашими союзниками на пространстве от Бреста
до Владивостока
остаются армия и флот", - сказал Грызлов
.
Посол сказал, что Россия
, как и братская Белоруссия
, помнит героические страницы нашего общего прошлого. "Увы, не все соседи следуют единственно верному правилу: "Народ, который не знает свою историю, не имеет будущего", - отметил Грызлов.
По его словам, в России Первую мировую войну, вспоминая события 1812 года, называли Второй Отечественной, а во время Нарочской операции русские и белорусы проявили массовый героизм, жители близлежащих деревень и сёл всячески помогали солдатам, доставляя на передовую продовольствие и медикаменты, а также содействовали эвакуации раненых.
"Все три Отечественные войны наглядно продемонстрировали искренний патриотизм нашего великого многонационального народа, его единство с армией, упорную борьбу с западными интервентами. При этом во всей красе показала себя неизменная сущность наших европейских псевдосоюзников – просить нас о спасении в критических ситуациях, пользоваться плодами достигнутых нашими предками побед, чтобы в конечном счете предать". – сказал посол.