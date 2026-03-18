Запад опасается, что анализ действий США в Иране поможет КНР, пишут СМИ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Западные чиновники опасаются, что Китай может воспользоваться информацией, полученной в ходе наблюдения за действиями американских военных на Ближнем Востоке, в возможном будущем конфликте с участием Пекина, в том числе и в конфликте вокруг Тайваня, передает агентство Блумберг.
"Китайские военные изучают войну президента Дональда Трампа с Ираном, чтобы извлечь уроки, которые могут оказаться полезными в любом будущем конфликте с его (Китая - ред.) участием, исследуя наступательные возможности США", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на западных чиновников.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.