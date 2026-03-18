МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Евросоюз, выступающий против позиции Венгрии ради выдачи Киеву кредита, показывает безразличие к взглядам членов блока, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в среду, что страна готовится к противостоянию на саммите ЕС, чтобы Украина не получила кредит на 90 миллиардов евро, пока не запустит транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Дипломат подчеркнула, что в Будапеште отмечали ущерб энергетической безопасности страны от прекращения транзита по "Дружбе".
"Просто у венгров есть мужество за себя вступиться, возвысить свой голос, отстаивать свои права. А у других членов Европейского союза – нет. Но это не говорю про Словакию, само собой", - сказала также Захарова.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".