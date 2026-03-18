Россия ожидает от МАГАТЭ осуждения удара по АЭС "Бушер", заявила Захарова

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия ожидает от МАГАТЭ осуждения удара по АЭС "Бушер" и рассчитывает на реакцию всех членов мирового сообщества и стран Персидского залива, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.