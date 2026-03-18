Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/zakharova-2081456769.html
Удары США и Израиля создают в Иране экологическую катастрофу, заявил МИД
в мире
иран
израиль
сша
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080522236_280:156:2885:1621_1920x0_80_0_0_11bf15dee0be8e30d5e82d0ad9bd5e2a.jpg
https://ria.ru/20260318/mid-2081454082.html
https://ria.ru/20260318/mid-2081451041.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080522236_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_0f3122a1c255192e9124ada68be7d416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Захарова: удары США и Израиля создают в Иране экологическую катастрофу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Кампания США и Израиля против Ирана вредит окружающей среде и создает экологическую катастрофу, которая угрожает не только исламской республике и окружающим ее странам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Восьмого марта корреспондент РИА Новости сообщал, что густой черный дым закрыл небо над отдельными районами столицы Ирана после того, как несколько нефтехранилищ города подверглись ночным ударам.
"Агрессия вооруженных сил Израиля и США против Ирана, их удары по энергетическим объектам приводят к загрязнению окружающей среды", - сказала Захарова на брифинге.
Она также отметила, что тонны отходов и обломков разрушенных зданий в Иране в результате бомбардировок станут серьезным экологическим вызовом на десятилетия вперед.
"Слой из продуктов взрывов, горения нефти, уничтоженной военной техники, боеприпасов, бытовых отходов, строительного мусора, химикатов, покрышек, разлагающейся биомассы, канализационных вод приведет к беспрецедентному выбросу парниковых газов, повышению уровня загрязнения почвы, грунтовых вод, прибрежной морской акватории не только Ирана, как, наверное, полагают недоброжелатели, но всего региона, а потом это выйдет за пределы региона", - подчеркнула Захарова.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранИзраильСШАМария ЗахароваВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала