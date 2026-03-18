Удары США и Израиля создают в Иране экологическую катастрофу, заявил МИД

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Кампания США и Израиля против Ирана вредит окружающей среде и создает экологическую катастрофу, которая угрожает не только исламской республике и окружающим ее странам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Восьмого марта корреспондент РИА Новости сообщал, что густой черный дым закрыл небо над отдельными районами столицы Ирана после того, как несколько нефтехранилищ города подверглись ночным ударам.

"Агрессия вооруженных сил Израиля США против Ирана, их удары по энергетическим объектам приводят к загрязнению окружающей среды", - сказала Захарова на брифинге

Она также отметила, что тонны отходов и обломков разрушенных зданий в Иране в результате бомбардировок станут серьезным экологическим вызовом на десятилетия вперед.

"Слой из продуктов взрывов, горения нефти, уничтоженной военной техники, боеприпасов, бытовых отходов, строительного мусора, химикатов, покрышек, разлагающейся биомассы, канализационных вод приведет к беспрецедентному выбросу парниковых газов, повышению уровня загрязнения почвы, грунтовых вод, прибрежной морской акватории не только Ирана, как, наверное, полагают недоброжелатели, но всего региона, а потом это выйдет за пределы региона", - подчеркнула Захарова.