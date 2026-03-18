Захарова осудила глумление иноагентов над соболезнованиями россиян иранцам

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Журналисты-иноагенты показали свою сущность, поглумившись над изображением свиньи из мультфильма среди детских игрушек, оставленных россиянами в знак соболезнования у посольства Ирана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире радио Sputnik она указала, что на фотографии оставленных игрушек нашли элемент с образом свиньи из мультфильма. Как заявили эти журналисты, Россия так якобы выразила почти что брезгливое отношение к Ирану , подчеркнула Захарова

"Надо же додуматься. Кем надо быть вообще... Это их характеристика. Ничего у них не выходит, что бы они ни делали. И вот уже взять и так себя замазать", - сказала с возмущением Захарова.

Она отметила, что люди, придумавшие эту ложную со всех точек зрения историю, называют себя журналистами.

"Те самые, которые отрицали наличие понятия "пятая колонна", которые плевались от слова "иноагент", говорили, что это точно не они", - сказала также дипломат об авторах этой идеи.