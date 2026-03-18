Захарова прокомментировала слова Трампа о скором уходе Макрона

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рискует лишиться должности не по своей воле, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя вчерашнее заявление главы Белого дома Дональда Трампа.
Накануне американский лидер отметил, что его французский коллега очень скоро перестанет быть президентом. Выборы в стране пройдут в апреле 2027 года, но Макрон не сможет в них участвовать, так как почти отработал два пятилетних срока подряд.
"У меня вопрос другой возник — будет ли к Макрону применен венесуэльский сценарий или иранский сценарий? На самом деле это главный вопрос, которым, думаю, задавался сам Макрон", — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
В среду Трамп также раскритиковал страны НАТО за отказ помочь в операции против Ирана. Он признался, что разочарован в том числе британским премьером Киром Стармером.
На этой неделе Белый дом планировал объявить о создании коалиции для сопровождения судов через этот морской проход. Отправить свои военные корабли в регион США призвали Францию, Германию, Британию, Китай, Японию, Южную Корею и других. Некоторые от этой инициативы уже отказались, в том числе Париж.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.