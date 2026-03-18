Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с РФ по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой "единственным решением".

"Заявление бельгийского премьер-министра – это в том числе… свидетельство глубокого раскола внутри Европейского союза… Вот мы видим, что сделали с Венгрией в составе ЕС, со Словакией. Мы теперь видим, как пытаются не заметить или проигнорировать заявление Бельгии. Это фактическое осознание и признание полной несостоятельности текущего европейского курса в отношении России", - сказала она в ходе брифинга , отвечая на вопрос РИА Новости.

"Конечно, это еще не общее тотальное просветление, это только самое начало внутренней дискуссии между теми, кто хочет продолжать конфликт, как они (ЕС – ред.) там говорят, как бы против нашей страны, а по сути до последнего украинца… и теми, кто, как Барт де Вевер, предлагает сначала подумать, просчитать, поразмыслить над установлением прагматичного мира с учетом интересов всех сторон" - отметила официальный представитель МИД.