Захарова прокомментировала слова премьера Бельгии о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова премьер-министра Бельгии о необходимости восстановления отношений с Россией говорят о... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T16:49:00+03:00
Захарова: слова премьера Бельгии о России говорят о расколе в Европе
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова премьер-министра Бельгии о необходимости восстановления отношений с Россией говорят о глубоком расколе в Европе и провалу антироссийского курса.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с РФ по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой "единственным решением".
«
"Заявление бельгийского премьер-министра – это в том числе… свидетельство глубокого раскола внутри Европейского союза… Вот мы видим, что сделали с Венгрией в составе ЕС, со Словакией. Мы теперь видим, как пытаются не заметить или проигнорировать заявление Бельгии. Это фактическое осознание и признание полной несостоятельности текущего европейского курса в отношении России", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.
Захарова подчеркнула, что подобные заявления свидетельствуют о том, что иллюзия, как говорят европейцы, нанесения России стратегического поражения, оказалась сама и поражена.
"Конечно, это еще не общее тотальное просветление, это только самое начало внутренней дискуссии между теми, кто хочет продолжать конфликт, как они (ЕС – ред.) там говорят, как бы против нашей страны, а по сути до последнего украинца… и теми, кто, как Барт де Вевер, предлагает сначала подумать, просчитать, поразмыслить над установлением прагматичного мира с учетом интересов всех сторон" - отметила официальный представитель МИД.