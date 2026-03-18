© ЦОС ФСБ России Задержанный по подозрению в подготовке теракта в Уфе подросток

Задержанный в Уфе подросток получил инструкцию по изготовлению СВУ в TikTok

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинский вербовщик направил задержанному подростку из Уфы в соцсети TikTok ссылку на видео с инструкцией по изготовлению бомбы, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ России.

Ранее сообщалось, что подросток по указанию украинских кураторов планировал диверсионно-террористический акт в православном храме в Уфе, он задержан, ему предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса, связанным с терроризмом.