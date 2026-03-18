В Забайкалье задержали мужчину за оправдание терактов спецслужб Украины

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - РИА Новости. Мужчина задержан в Забайкалье за публичное оправдание актов терроризма, организованных спецслужбами Украины, в том числе ракетных ударов по Белгородчине, сообщает управление ФСБ России по региону.
По информации ведомства, злоумышленник активно участвовал в обсуждениях в группах антироссийской направленности в Telegram.
"Оставлял комментарии, направленные на публичное оправдание актов терроризма, организованных спецслужбами Украины, в том числе в отношении ракетных ударов, нанесенных по жилому дому в Белгородской области... Фигурант задержан,", - говорится в сообщении.
Следственный отдел УФСБ России по Забайкалью возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием сети "Интернет"). Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Уточняется, что мероприятия проводили совместно с УФСБ России по Восточному военному округу, следственные действия продолжаются.
УФСБ также показала оперативную съёмку момента задержания мужчины на улице.
17 марта, 12:27