Экс-гендиректор курской корпорации Лукин отрицает получение взяток

КУРСК, 18 мар - РИА Новости. Приговоренный к 9 годам колонии за хищения при строительстве фортификаций бывший гендиректор корпорации развития Курской области Владимир Лукин отрицает в суде получение взятки от экс-замгубернатора региона Алексея Дедова, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда города Курска.

Лукина. Одиннадцатого марта в Ленинском суде начали рассматривать уголовное дело в отношении Дедова , обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). В среду на допрос в суд привезли бывшего гендиректора корпорации развития Курской области

"Дедова Алексея я знаю в связи с должностью в корпорации развития... Отношения сугубо рабочие... Я принимал участие в совещании... На совещании обсуждалось строительство фортификационных сооружений", - заявил Лукин в ходе допроса в зале Ленинского суда Курска

По словам Лукина, бывший замгубернатора Дедов никогда не передавал ему взяток или "откатов".

"Нет", - ответил Лукин на вопрос, получал ли он деньги от Дедова.

Также он добавил, что никогда не получал деньги от ранее осуждённого экс-депутата Максима Васильева.