Жители Новосибирска, у которых изъят скот, получили выплаты

НОВОСИБИРСК, 18 мар – РИА Новости. Первые 13 собственников личных подсобных хозяйств Новосибирской области, у которых был изъят скот в рамках локализации очагов бешенства и пастереллеза, получили положенные выплаты, сообщает управление ветеринарии региона.

"На сегодняшний день выплаты осуществлены 13 собственникам изъятых животных. Размер компенсаций по представленным документам составил до 1 миллиона рублей на заявителя", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в облправительстве, в дополнение к существующим компенсационным выплатам за изъятых животных (более 70 тысяч рублей за взрослую корову весом 400 килограммов), областной кабмин утвердил решение о предоставлении социальной помощи сельчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за частичной утраты дохода после изъятия животных. Соцпомощь будет предоставляться ежемесячно в течение девяти месяцев в размере среднедушевого прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области , собственнику изъятых животных и членам его семьи. На семью из четырех человек выплата составит 668 тысяч рублей.

Из резервного фонда Новосибирской области на выплаты сельчанам управлению ветеринарии Новосибирской области выделено 100 миллионов рублей, еще 80 миллионов - министерству труда и социального развития Новосибирской области. По состоянию на 17 марта от собственников изъятых животных принято 19 заявлений на получение выплат. Власти обещают, что они получат их до конца недели.