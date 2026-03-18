МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американский актер Шон Пенн встретился с боевиками разбитой под Харьковом 157-й бригады ВСУ, сообщило подразделение, опубликовав кадры с американским киноактером.
В конце января источники РИА Новости в российских силовых структурах сообщили, что 157-я бригада ВСУ понесла большие потери в боях в Волчанских Хуторах в Харьковской области.
Судя по опубликованным фотографиям, Пенна сопровождал экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, уволенный с должности на фоне коррупционного скандала в конце 2025 года. Американский актер ранее не пришел на церемонию "Оскар", как сообщали источники американских СМИ, среди причин называлась поездка в Европу и на Украину.
Зеленский 28 ноября 2025 года сообщил, что глава его офиса Андрея Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ о его увольнении. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.