ВСУ увеличили план по мобилизации, сообщил украинский офицер - РИА Новости, 18.03.2026
19:48 18.03.2026
ВСУ увеличили план по мобилизации, сообщил украинский офицер
Касьянов: ВСУ увеличили план по мобилизации, Киев наполнили патрули военкоматов

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. ВСУ увеличили план по мобилизации, Киев наполнили патрули военкоматов, рассказал радиоинженер и эксперт по аэроразведке, майор ВСУ Юрий Касьянов.
"Заметил, что на улицах (Киева - ред.) стало гораздо больше патрулей военкомата, они перекрывали даже магистральную дорогу. До этого такие облавы видел только в Харькове. То есть мобилизация усиливается... Говорят, что план мобилизации был увеличен с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Это, в частности, свидетельствует о росте наших потерь", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Касьянова в социальной сети Facebook*.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
