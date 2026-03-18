Пленный рассказал, как искал место службы, чтобы не стать штурмовиком ВСУ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Семеренко на видео Минобороны РФ рассказал, что он специально пошел служить в пограничный отряд, но его все равно направили в штурмы.

"Я узнал, что в Краснопольском районе есть место в "погранцах". Сходил туда к коменданту, а потом меня направили на третью прикордонную. Я сходил туда, мне выписали отношение. Я прошел медкомиссию и попал туда", - рассказал пленный.

Свой выбор места прохождения службы он объяснил тем, что шансы выжить в штурмовом подразделении равны нулю.

Однако, после попадания в пограничный отряд его все равно отправили на передовую, где в один из дней специалисты войск беспилотных систем ВС РФ нанесли точечные удары с помощью БПЛА по месту несения военной службы Семеренко. После чего он попал в плен.