10:05 18.03.2026
ВСУ за сутки атаковали шесть округов Белгородской области более 80 БПЛА
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали шесть приграничных округов Белгородской области более 80 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военный во время запуска беспилотника. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали шесть приграничных округов Белгородской области более 80 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 22 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено девять снарядов и зафиксированы атаки 83 БПЛА, из них 28 сбиты и подавлены над регионом. Один мирный житель погиб, четыре обратились за медицинской помощью. За отчетный период различные повреждения выявлены в девяти частных домовладениях, коммерческом и социальном объектах, административном здании и 12 транспортных средствах.
Последствия попадания беспилотника в один из многоквартирных домов в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
В Краснодаре при атаке БПЛА пострадали несколько домов и около 20 машин
Вчера, 08:27
"В Грайворонском округе… выпущено четыре боеприпаса в ходе двух обстрелов и совершены атаки 21 беспилотника, восемь из которых сбиты. В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона на автомобиль погиб мужчина. Мужчина, находившийся в момент атаки рядом с машиной, получил минно-взрывную травму и баротравму… Вчера в городскую больницу №2 города Белгорода обратился 18-летний парень, получивший баротравму в результате детонации беспилотника возле социального объекта ночью 17 марта в городе Короча", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по Белгородскому и Валуйскому округам совершены атаки 10 беспилотников, четыре из которых перехвачены, Борисовский округ атакован 11 БПЛА, 10 из которых сбиты, пострадала женщина. По словам главы области, по Шебекинскому округу нанесены удары 11 беспилотников, шесть из которых сбиты, по Краснояружскому округу выпущено пять боеприпасов и произведены атаки 30 беспилотников, за медицинской помощью обратилась женщина, которая пострадала от удара дрона по легковому автомобилю в хуторе Первомайский 16 марта.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
ВС России ликвидировали "расслабившуюся" группу ВСУ в ДНР
Вчера, 02:27
 
