ВСУ за сутки 60 раз применили артиллерию в Курской области

КУРСК, 18 мар - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки 60 раз применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, над регионом сбито 43 украинских беспилотника различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 17 марта до 07.00 18 марта сбито 43 вражеских беспилотника различного типа. 60 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе Max

Он добавил, что три раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью сброса взрывных устройств.