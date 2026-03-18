ВС России ликвидировали "расслабившуюся" группу ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 18 мар — РИА Новости. Морские пехотинцы на добропольском направлении ликвидировали группу боевиков ВСУ из-за их невнимательности, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Кабан".

По словам оператора подразделения беспилотных систем отряда "БАРС-22" 55-й гвардейской дивизии, боевики ВСУ допустили серьёзную ошибку, передвигаясь по открытой местности без должного наблюдения за воздушной обстановкой.

"Недавно уничтожил четыре человека. Они просто шли расслабленно, не контролируя обстановку", — рассказал морпех в интервью агентству.

Оператор отметил, что для атаки выбрал наиболее выгодную позицию.

"Я облетел их с другого ракурса — со стороны солнца. Меня не было видно и практически не слышно, тем более ветер был", — пояснил он.

По словам бойца, украинские военнослужащие не заметили беспилотник до самого удара.