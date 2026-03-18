Врач назвала самые безопасные цветы для аллергиков
Врач назвала самые безопасные цветы для аллергиков - РИА Новости, 18.03.2026
Врач назвала самые безопасные цветы для аллергиков
Розы, тюльпаны, орхидеи и ирисы являются самыми безопасными цветами для аллергиков, потому что в них меньше летучей пыльцы, сообщила РИА Новости врач-терапевт... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T04:29:00+03:00
2026-03-18T04:29:00+03:00
2026-03-18T04:29:00+03:00
общество, россия, здоровье
Общество, Россия, Здоровье
Врач назвала самые безопасные цветы для аллергиков
РИА Новости: тюльпаны являются самыми безопасными цветами для аллергиков
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Розы, тюльпаны, орхидеи и ирисы являются самыми безопасными цветами для аллергиков, потому что в них меньше летучей пыльцы, сообщила РИА Новости врач-терапевт скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.
"Самые безопасные цветы для аллергиков: розы, тюльпаны, орхидеи, ирисы. У них меньше летучей пыльцы", - рассказала Чистик.
По ее словам, наиболее аллергенными считаются растения с большим количеством сухой летучей пыльцы и сильным запахом.
"К ним относятся мимоза, лилии, гиацинты, ландыши, ромашки, хризантемы. Они опаснее, потому что выделяют много пыльцы, пыльца легко распространяется в воздухе, сильный аромат может дополнительно раздражать дыхательные пути", - добавила врач.