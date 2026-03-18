Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/vrach-2081336547.html
Врач назвала самые безопасные цветы для аллергиков
Розы, тюльпаны, орхидеи и ирисы являются самыми безопасными цветами для аллергиков, потому что в них меньше летучей пыльцы, сообщила РИА Новости врач-терапевт... РИА Новости, 18.03.2026
общество
россия
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002274516_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b81a1d64ed1de80a3665401e8b2102dc.jpg
https://ria.ru/20260318/vrach-2081336404.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПредприятие по выращиванию цветов в Москве
Предприятие по выращиванию цветов в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Розы, тюльпаны, орхидеи и ирисы являются самыми безопасными цветами для аллергиков, потому что в них меньше летучей пыльцы, сообщила РИА Новости врач-терапевт скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.
"Самые безопасные цветы для аллергиков: розы, тюльпаны, орхидеи, ирисы. У них меньше летучей пыльцы", - рассказала Чистик.
По ее словам, наиболее аллергенными считаются растения с большим количеством сухой летучей пыльцы и сильным запахом.
"К ним относятся мимоза, лилии, гиацинты, ландыши, ромашки, хризантемы. Они опаснее, потому что выделяют много пыльцы, пыльца легко распространяется в воздухе, сильный аромат может дополнительно раздражать дыхательные пути", - добавила врач.
ОбществоРоссияЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала