Врач назвала самые безопасные цветы для аллергиков

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Розы, тюльпаны, орхидеи и ирисы являются самыми безопасными цветами для аллергиков, потому что в них меньше летучей пыльцы, сообщила РИА Новости врач-терапевт скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

По ее словам, наиболее аллергенными считаются растения с большим количеством сухой летучей пыльцы и сильным запахом.