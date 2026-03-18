Врач назвал единственное противопоказание для вакцинации новорожденного
Единственным противопоказанием к обязательными прививкам новорожденного является первичный иммунодефицит, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук,... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T04:17:00+03:00
КЕМЕРОВО, 18 мар – РИА Новости. Единственным противопоказанием к обязательными прививкам новорожденного является первичный иммунодефицит, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, врач аллерголог-иммунолог, профессор кафедры поликлинической педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки Кемеровского медицинского университета Минздрава России Андрей Шабалдин.
"В России
с 2021 года запущен пренатальный скрининг на первичные тяжёлые иммунодефициты, которые являются единственным противопоказанием для вакцинации. То есть уже на вторые сутки после рождения ребенка врач неонатолог знает, есть или нет у ребенка тяжелый первичный иммунодефицит. И если он есть, ребенка не вакцинируют", – рассказал профессор.
Врач уточнил, что частота рождения таких детей равна 1 на 1 миллион живорожденных, отметив, что это очень редко встречаемая тяжелая патология, которая требует пересадки красного костного мозга или стволовых клеток от родителей.
"Других абсолютных противопоказаний для вакцинации нет", – заверил доктор.