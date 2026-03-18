ВОЗ обеспокоилась ударами по медицинским учреждениям на Ближнем Востоке

ЖЕНЕВА, 18 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа ударов по медицинским учреждениям на Ближнем Востоке, заявил ее генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Глава ВОЗ указал, что тысячи людей получают ранения в Иране, Ливане и Израиле, и миллионы людей стали перемещенными лицами и живут в переполненных лагерях, "что может привести к резкому увеличению рисков для здоровья".
Он сообщил, что ВОЗ активировала чрезвычайный план действий в Дубае и занимается поиском альтернативных портов для пополнения складов.
"Мы также работаем с властями ОАЭ для выявления приоритетных грузов и рассматриваем возможность использования чартерных рейсов для поставки необходимого в чрезвычайных ситуациях", - сказал он.
Глава ВОЗ отметил, что рассчитывает на продолжение оказания медицинской помощи, но отметил, что возможны задержки.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.