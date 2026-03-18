ВОЗ обеспокоилась ударами по медицинским учреждениям на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.03.2026
21:41 18.03.2026
ВОЗ обеспокоилась ударами по медицинским учреждениям на Ближнем Востоке
Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа ударов по медицинским учреждениям на Ближнем Востоке, заявил ее генеральный директор Тедрос... РИА Новости, 18.03.2026
ВОЗ обеспокоилась ударами по медицинским учреждениям на Ближнем Востоке

ЖЕНЕВА, 18 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа ударов по медицинским учреждениям на Ближнем Востоке, заявил ее генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
"То, что вызывает особенное беспокойство, это продолжающиеся атаки на медицинские учреждения. В Ливане ВОЗ зарегистрировала 28 ударов, 30 человек погибли, 25 были ранены. В Иране мы выявили 20 нападений и девять смертей, и еще два нападения в Израиле", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.
Глава ВОЗ указал, что тысячи людей получают ранения в Иране, Ливане и Израиле, и миллионы людей стали перемещенными лицами и живут в переполненных лагерях, "что может привести к резкому увеличению рисков для здоровья".
Он сообщил, что ВОЗ активировала чрезвычайный план действий в Дубае и занимается поиском альтернативных портов для пополнения складов.
"Мы также работаем с властями ОАЭ для выявления приоритетных грузов и рассматриваем возможность использования чартерных рейсов для поставки необходимого в чрезвычайных ситуациях", - сказал он.
Глава ВОЗ отметил, что рассчитывает на продолжение оказания медицинской помощи, но отметил, что возможны задержки.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
