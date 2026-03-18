В ВОЗ назвали удары по мединфраструктуре Ближнего Востока неприемлемыми - РИА Новости, 18.03.2026
11:57 18.03.2026
В ВОЗ назвали удары по мединфраструктуре Ближнего Востока неприемлемыми
В мире, Ближний Восток, Израиль, США, Politico, ВОЗ
Politico: ВОЗ назвала удары по медучреждениям Ближнего Востока неприемлемыми

© Фото : соцсетиДым на месте израильского удара по Ливану
Дым на месте израильского удара по Ливану. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Удары по медицинской инфраструктуре стран Ближнего Востока являются трагическими и неприемлемыми, сообщило издание Politico со ссылкой на регионального директора ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ханан Балхи.
"Балхи назвала атаки "трагическими и неприемлемыми", добавив, что медицинские работники должны быть защищены международным правом "всегда", - говорится в публикации со ссылкой на Балхи, которая дала интервью изданию.
Балхи подчеркнула особенно острую ситуацию в системе здравоохранения Ливана, которая, уже будучи под сильным давлением до ударов со стороны Израиля, пытается справиться с большим количеством перемещенных.
"Речь идет о доступе к свежим продуктам питания, чистой воде, сбоях в оказании медицинской помощи... - это все будет иметь тяжелые последствия для населения Ливана", - заявила Балхи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
