Воробьев поздравил финалистов конкурса "Это у нас семейное" из Подмосковья
14:34 18.03.2026
Воробьев поздравил финалистов конкурса "Это у нас семейное" из Подмосковья
Воробьев поздравил финалистов конкурса "Это у нас семейное" из Подмосковья
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил команды из Московской области, вышедшие в финал конкурса "Это у нас семейное". РИА Новости, 18.03.2026
Воробьев поздравил финалистов конкурса "Это у нас семейное" из Подмосковья

Андрей Воробьев поздравил подмосковных финалистов конкурса "Это у нас семейное"

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил команды из Московской области, вышедшие в финал конкурса "Это у нас семейное".
"Четыре семейные команды из Подмосковья вышли в финал конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия – страна возможностей". С прошлого года он стал частью нацпроекта "Семья". И наши участники доказывают: крепкая семья — опора страны", – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Так, финалистами от региона стали семья Абраамян, Курдюмовых, Рыцарских из Егорьевска и Луховиц; семья Богдановых, Павленко из Истры; семья Гученко из Люберец и Москвы; семья Купцовых, Белоножкиных из Долгопрудного.
Полуфинал, участниками которого стали 344 команды из России и Казахстана, в течение четырех дней проходил в Гостином дворе. Победителями этапа стали 65 семей.
Финал конкурса "Это у нас семейное" пройдет 5-8 июля в Москве, будут разыграны главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Семьи, которые уже стали финалистами, отправятся в семейные путешествия по России.
Ранее сообщалось, что на участие во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное" зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе с родственниками, проживающими в 82 странах.
