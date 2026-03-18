ДОНЕЦК, 18 мар — РИА Новости. Украинские боевики готовятся к смерти на запорожском направлении, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Украинские военные, которые находятся на передовой на запорожском направлении, как следует из радиоперехвата, связываются с командирами и просят их связаться с близкими, готовясь к смерти.

При этом, согласно радиоперехвату, украинское командование не говорит о ротации, а лишь убеждает солдат держаться.