Диетолог объяснила, вредно ли запивать еду

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Соленую или грубую пищу можно запивать водой, не опасаясь негативного влияния на желудок, сообщила диетолог Наталья Мизинова.

"По моему мнению, если пища сильно соленая или грубая, вязкая и волокнистая, плохо проглатывается, ее необходимо запивать. Это позволит сформировать пищевой комок, который не ляжет тяжелым камнем на дно желудка, а будет нормально перевариваться", - пояснила эксперт в беседе с NEWS.ru

При этом, по словам Мизиновой, чай содержит дубильные вещества, поэтому воздействует на желудок гораздо серьезнее, чем та же простая вода.

"Поэтому все-таки после еды употреблять его с чем-то сладким не рекомендуется. Это диетологически неправильно", - добавила эксперт.