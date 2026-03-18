Орбан заявил, что Венгрия готовится к битве на саммите ЕС

БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Венгрия готовится к битве на саммите ЕС, чтобы Украина не получила кредит на 90 миллиардов евро, пока не запустит транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.