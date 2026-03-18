Орбан рассказал, сколько Венгрия потратила на защиту границ от мигрантов

БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в последние несколько лет страна потратила более 2 миллиардов евро на защиту границ от мигрантов.
"Более двух миллиардов евро (потрачено – ред.) в совокупности за последние несколько лет на поддержание системы обороны на границе", - заявил венгерский премьер в интервью британскому телеканалу GB News, говоря о нелегальных мигрантах.
Орбан также отметил, что главное в миграционной политике – решимость. По его словам, если государство хочет остановить поток мигрантов, оно может это сделать.
После наступления миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне 2024 года приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в 1 миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Орбан в ответ заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.