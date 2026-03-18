В ВЭБ.РФ рассказали о новых сделках Фабрики проектного финансирования - РИА Новости, 18.03.2026
20:40 18.03.2026
В ВЭБ.РФ рассказали о новых сделках Фабрики проектного финансирования
Экономика, Россия, Приморский край, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В ВЭБ.РФ рассказали о новых сделках Фабрики проектного финансирования

Юрий Корсун рассказал о новых сделках Фабрики проектного финансирования

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Новые сделки в рамках Фабрики проектного финансирования в энергетике и аэропортовой инфраструктуре появятся в 2026 году, сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.
Фабрика проектного финансирования – это механизм финансирования инвестиционных проектов в приоритетных секторах российской экономики. Заемщики могут получить денежные средства на основании договоров синдицированного кредита (займа) с участием коммерческих банков и госкорпорации ВЭБ.РФ. При этом применяются меры господдержки, способствующие увеличению объемов кредитования конкретных проектов.
Институт развития осуществляет отбор потенциальных проектов, участвует в структурировании финансирования, выступает кредитным управляющим и одним из кредиторов в рамках синдиката.
Корсун отметил, что портфель "Фабрики" пополняется новыми проектами, и ожидаются новые подписания. По его словам, механизм продолжает функционировать, появляются крупные проекты.
В 2025 году в рамках "Фабрики" подписаны пять сделок по проектам общей стоимостью 2,3 триллиона рублей, - эти данные были приведены в среду на итоговой коллегии Минэкономразвития. Среди них – строительство новой Трансъевразийской волоконно-оптический линии связи, мультимодального транспортно-логистического центра "Артем" в Приморском крае, запуск электромобиля "Атом" в серийное производство.
"Все эти проекты уже получают финансирование в рамках механизма “Фабрики”", - подчеркнул зампред ВЭБ.РФ, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.
Корсун заявил, что институт развития и Минэкономразвития ведут постоянную работу по совершенствованию механизма.
Всего в рамках Фабрики проектного финансирования заключены договоры синдицированного кредита по 44 проектам объемом 6,5 триллиона рублей (в том числе один проект завершен). По 14 проектам завершена инвестиционная стадия.
ВЭБ: Орел, Ставрополь и Верхняя Пышма – лидеры качества жизни в образовании
10 марта, 10:28
 
