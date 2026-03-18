Британский певец Джеймс Блант выложил фото в ушанке

ЛОНДОН, 18 мар - РИА Новости. Британский музыкант Джеймс Блант выложил в соцсети Threads (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) фотографию в ушанке с российским гербом и не удалил ее, несмотря на оскорбления, выяснило РИА Новости.

Во вторник популярный исполнитель выложил фотографию, на которой позирует на фоне гор. Он одет в меховую безрукавку и серую шапку-ушанку с российским гербом. Пояснения к фотографии нет, где она была сделана, также неизвестно.

В среду Блант не удалил фотографию, несмотря на множество оскорбительных комментариев от пользователей с украинскими никнеймами.

В соцсети Threads певец регулярно выкладывает фотографии своих путешествий и не высказывается на тему политики.