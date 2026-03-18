Жители Волынской области Украины заблокировали машину с сотрудниками ТЦК - РИА Новости, 18.03.2026
18:18 18.03.2026
Жители Волынской области Украины заблокировали машину с сотрудниками ТЦК
Жители Волынской области Украины заблокировали машину с сотрудниками ТЦК - РИА Новости, 18.03.2026
Жители Волынской области Украины заблокировали машину с сотрудниками ТЦК
Жители села в Волынской области на западе Украины заблокировали автомобиль с сотрудниками военкомата, не дав им возможность проводить мобилизацию, сообщило... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T18:18:00+03:00
2026-03-18T18:18:00+03:00
в мире, украина, волынская область, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, страна.ua, верховная рада украины
В мире, Украина, Волынская область, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, Верховная Рада Украины
Жители Волынской области Украины заблокировали машину с сотрудниками ТЦК

В Волынской области Украины жители заблокировали автомобиль с сотрудниками ТЦК

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Жители села в Волынской области на западе Украины заблокировали автомобиль с сотрудниками военкомата, не дав им возможность проводить мобилизацию, сообщило украинское издание "Страна.ua", опубликовав видео в своем Telegram-канале.
На видео жители окружили автомобиль сотрудников военкомата, мужчины пробовали его раскачивать.
"Давай-давай, попробуй только поедь. Вы людей ловите… Присягу кому вы давали? Вы снимаете на боди-камеру, а вы когда людей пакуете, вы не снимаете?" - спрашивают на видео жители у находящихся в автомобиле сотрудников военкомата.
Название населенного пункта не уточняется.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
