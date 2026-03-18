В Госдуме назвали планы Киева о контроле в Черном море фантазиями - РИА Новости, 18.03.2026
14:59 18.03.2026 (обновлено: 15:19 18.03.2026)
В Госдуме назвали планы Киева о контроле в Черном море фантазиями
В Госдуме назвали планы Киева о контроле в Черном море фантазиями - РИА Новости, 18.03.2026
В Госдуме назвали планы Киева о контроле в Черном море фантазиями
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал фантазиями заявления советника министра обороны Украины Сергей Бескрестнов о планах Киев взять под... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T14:59:00+03:00
2026-03-18T15:19:00+03:00
черное море
киев
россия
андрей колесников
госдума рф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769621810_0:11:1882:1070_1920x0_80_0_0_e2fbca071c17779c8acb239a685ea143.jpg
https://ria.ru/20260318/rossiya-2081218130.html
черное море
киев
россия
черное море, киев, россия, андрей колесников, госдума рф, нато
Черное море, Киев, Россия, Андрей Колесников, Госдума РФ, НАТО
В Госдуме назвали планы Киева о контроле в Черном море фантазиями

Колесник: заявления Киева о контроле Черного моря являются фантазиями

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСторожевой корабль "Адмирал Эссен" во время учений Черноморского флота.
Сторожевой корабль Адмирал Эссен во время учений Черноморского флота. - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Сторожевой корабль "Адмирал Эссен" во время учений Черноморского флота. . Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал фантазиями заявления советника министра обороны Украины Сергей Бескрестнов о планах Киев взять под контроль максимальную площадь акватории Черного моря.
"Что имеет в виду, говоря о большей части? Что он Турцию будет контролировать, Болгарию, Румынию, которые там, в акватории Черного моря, находятся? Какую страну он имеет в виду, или он всю акваторию имеет в виду, не считаясь с этими странами, которые, кстати, являются странами НАТО? Для того чтобы контролировать акваторию Черного моря, надо очень четко понимать, что сейчас контролируется акватория Черного моря Россией и никем больше, и все порты разгромлены, и Одесса, и Николаев, и построить их по новой не дадут", — заявил депутат в беседе с "Лентой.ру".
Парламентарий также указал, что для контроля над акваторией Черного моря должна быть в полной боеготовности береговая военная инфраструктура. Он подчеркнул, что с российской стороны вся ракетно-артиллерийская часть подготовлена.
"Мы простреливаем все Черное море вдоль и поперек и ничего там никому сделать не дадим. Как он собирается контролировать, не знаю. Может, ему корабли подарят страны НАТО, у которых у самих их не хватает, особенно у Евросоюза. Да и кораблям надо еще дойти до Черного моря, еще построиться на стапелях. Строиться 5-7 лет. Свое они отдадут вряд ли. Это все фантазии, желание выдать желаемое за действительное и опять как всегда громко заявить о себе. Этим украинцы овладели виртуозно, но на это особого внимания уже никто не обращает", — заключил Колесник.
Политик добавил, что Россия не даст никаких вариантов перехватить контроль над акваторией Черного моря.
Черное мореКиевРоссияАндрей КолесниковГосдума РФНАТО
 
 
