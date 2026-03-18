Силы ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы и 316 БПЛА ВСУ за сутки

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Средствами ПВО за сутки уничтожены три управляемые авиационные бомбы и 316 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщило министерство обороны России.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 124731 беспилотный летательный аппарат, 652 зенитных ракетных комплекса, 28326 танков и других боевых бронированных машин, 1690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33917 орудий полевой артиллерии и минометов, 57130 единиц специальной военной автомобильной техники.