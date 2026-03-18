ВСУ потеряли до 255 военных в зоне действия "Севера" за сутки

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 255 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Мирополье, Лужки, Марьино и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Избицкое, Петровское, Колодезное и Веселое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, боевая машина пехоты, 13 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены три склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
