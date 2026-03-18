Криминальные авторитеты на Украине уговаривают заключенных не идти на фронт

ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Криминальные авторитеты в тюрьмах на Украине уговаривают заключенных не подписывать контракты с ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный Андрей Гриценко.

Гриценко осудили на три года условно за уклонение от воинской службы, а 31 июля 2025 года за нарушения условий испытательного условного срока его посадили, отбывал наказание в лагере №83 Николаевской области , откуда он подписал контракт с первым отдельным штурмовым полком ВСУ "Да Винчи" из-за жутких условий содержания, отсутствия питьевой воды, очень плохой еды, антисанитарных условий и тяжелого морально-психологического состояния.

"В тюрьмах есть верхушка, которая там заправляет всеми зеками, и вот они стараются прогибать всех, чтобы (заключенные - ред.) не ходили воевать, потому что лучше посидите ребята, вам же будет лучше", - сказал пленный.