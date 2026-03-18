00:39 18.03.2026 (обновлено: 05:55 18.03.2026)
Орбан рассказал, кто выигрывает от конфликта на Украине
Орбан: от конфликта на Украине выигрывают производители оружия и банки

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 18 мар — РИА Новости. От конфликта на Украине выигрывают производители оружия, энергетические компании и банки, выдающие займы, именно они и заинтересованы в его продолжении, заявил в эфире HirTV премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мне кажется, что мы достигли точки, где, как мне кажется, легко узнать тех, кого Шекспир называл "псами войны". Я могу точно сказать, кто победитель в этой войне... Три крупные силы – оружейные заводы, энергетические компании и банки – подталкивают войну из-за кулис ", — сказал Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Венгрия не верит сказкам Украины про сломанную "Дружбу", заявил Орбан
Вчера, 21:56
Венгерский премьер объяснил, что с 2022 года резко выросли акции крупных оружейных компаний, энергопредприятия "заработали огромные деньги на вытеснении российских нефти и газа из Европы", а банки выдают странам военные займы, которые являются "самым прибыльным бизнесом в мире".
"Я думаю, что могут быть разные причины, почему каждая конкретная страна и европейские политики подчиняются этим "псам войны". Я бы не хотел вдаваться в подробности. Могу лишь сказать, почему они здесь не преуспевают. Потому что я их вышвырну за порог... Мы можем сказать "нет", национально-патриотическое правительство может сказать "нет". Другие европейские правительства не могут", — подчеркнул Орбан.
Ранее Орбан заявил, что Брюссель готовит Европу к войне, и появление европейских солдат на Украине — вопрос времени. По его словам, Венгрия единственной из стран Евросоюза сейчас не готовится к войне благодаря победе действующих властей на выборах в 2022 году, остальные европейские страны "маршируют" в сторону конфликта.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Каллас надеется убедить Венгрию придерживаться договоренностей по Украине
16 марта, 11:00
 
