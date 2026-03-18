В Уфе задержали мужчину, вымогавшего у бизнесмена 150 миллионов рублей

УФА, 18 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Уфе уроженца Ингушетии, подозреваемого в похищении бизнесмена и вымогательстве свыше 150 миллионов рублей, сообщает МВД по Башкирии.

"В результате совместной операции сотрудников подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по республике и управления ФСБ России по региону при силовой поддержке Росгвардии задержан 45-летний уроженец Ингушетии . Он подозревается в совершении особо тяжких преступлений, включая похищение человека и вымогательство в особо крупном размере", - говорится в сообщении

По версии следствия, фигурант дела на протяжении длительного времени совершал противоправные действия в отношении генерального директора одной из уфимских строительных организаций. Злоумышленник применил насилие, опасное для жизни, и под угрозой физической расправы над потерпевшим и его близкими заставил бизнесмена написать долговую расписку на сумму 95 миллионов рублей.

"В дальнейшем мужчина организовал похищение предпринимателя. Удерживая жертву, он выдвинул новые требования о безвозмездном переоформлении права собственности на квартиру в элитном жилом комплексе, а также жилой дом с земельным участком. Общая стоимость недвижимости превысила 55 миллионов рублей", - сообщает полиция региона.