В Уфе задержали мужчину, вымогавшего у бизнесмена 150 миллионов рублей
Правоохранительные органы задержали в Уфе уроженца Ингушетии, подозреваемого в похищении бизнесмена и вымогательстве свыше 150 миллионов рублей, сообщает МВД по РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T14:49:00+03:00
УФА, 18 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Уфе уроженца Ингушетии, подозреваемого в похищении бизнесмена и вымогательстве свыше 150 миллионов рублей, сообщает МВД по Башкирии.
"В результате совместной операции сотрудников подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по республике и управления ФСБ России
по региону при силовой поддержке Росгвардии
задержан 45-летний уроженец Ингушетии
. Он подозревается в совершении особо тяжких преступлений, включая похищение человека и вымогательство в особо крупном размере", - говорится в сообщении
.
По версии следствия, фигурант дела на протяжении длительного времени совершал противоправные действия в отношении генерального директора одной из уфимских строительных организаций. Злоумышленник применил насилие, опасное для жизни, и под угрозой физической расправы над потерпевшим и его близкими заставил бизнесмена написать долговую расписку на сумму 95 миллионов рублей.
"В дальнейшем мужчина организовал похищение предпринимателя. Удерживая жертву, он выдвинул новые требования о безвозмездном переоформлении права собственности на квартиру в элитном жилом комплексе, а также жилой дом с земельным участком. Общая стоимость недвижимости превысила 55 миллионов рублей", - сообщает полиция региона.
По месту его жительства изъяты травматическое оружие, боеприпасы к нарезному оружию, крупные суммы денежных средств, долговые расписки на десятки миллионов рублей, оформленные на имя третьих лиц, добавили в МВД по Башкирии.