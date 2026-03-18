После задержания в Уфе подростка возбудили дело по трем статьям

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статьям о содействии, публичных призывах и организации террористической деятельности возбуждено после задержания подростка в Уфе, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ России.
По информации СК РФ, подросток по указанию украинских кураторов планировал диверсионно-террористический акт в православном храме в Уфе, он задержан, ему предъявлено обвинение. Этот уфимец через мессенджер Telegram был завербован в ряды международной террористической организации ее функционером под псевдонимом "Мансур аль-Украини", проживающим на территории Украины, сообщила ФСБ.
"Следственным управлением СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и части 2 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК России", - говорится в сообщении.
ФСБ России в очередной раз обратила внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях, мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий, в том числе среди несовершеннолетних лиц, с целью нанесения ущерба РФ.
"ФСБ... предупреждает о том, что граждане, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - подытожили в спецслужбе.
Украинские спецслужбы ранее предпринимали попытки совершить теракты в РФ по религиозной линии, но эти планы российские силовики сорвали. Так, в 2024 году ФСБ совместно с российскими таможенниками пресекли ввоз в Россию из Украины через страны Евросоюза взрывчатки иностранного производства в православных иконах и церковной утвари. В конце февраля 2025 года стало известно о предотвращенной попытке убийства в Москве митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшейся киевским режимом. Как сообщала ФСБ, лиц, готовивших теракт, ГУР Минобороны Украины завербовало также через Telegram.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.