После задержания в Уфе подростка возбудили дело по трем статьям

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статьям о содействии, публичных призывах и организации террористической деятельности возбуждено после задержания подростка в Уфе, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ России.

"ФСБ... предупреждает о том, что граждане, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - подытожили в спецслужбе.