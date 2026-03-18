09:47 18.03.2026 (обновлено: 12:11 18.03.2026)
В Уфе задержали подростка, планировавшего теракт в храме
происшествия
уфа
россия
светлана петренко
украина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Уфа, Россия, Светлана Петренко, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Уфе задержали подростка, по указанию Украины планировавшего теракт в храме

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Подросток по указанию украинских кураторов планировал диверсионно-террористический акт в православном храме в Уфе, он задержан, ему предъявлено обвинение, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По версии следствия, подросток оказался сторонником запрещенной в России международной террористической организации и был завербован через мессенджер куратором с Украины. По заданию вербовщика несовершеннолетний вел агитационные беседы со своими знакомыми, убеждая их вступить в запрещенную организацию. Кроме того, обвиняемый оставлял в соцсети комментарии, оправдывающие терроризм и направленные на формирование положительного образа запрещенной организации.
В дальнейшем по указанию куратора фигурант планировал изготовить самодельное взрывное устройство и совершить диверсионно-террористический акт в одном из православных храмов Уфы.
Петренко добавила, что преступную деятельность несовершеннолетнего выявили и пресекли сотрудники СК и ФСБ.
"Предъявлено обвинение 16-летнему жителю города Уфы в совершении преступлений <…> "cодействие террористической деятельности", "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма" и "участие в деятельности террористической организации", — сказала она, добавив, что решается вопрос об аресте фигуранта.
Петренко также сообщила, что при обыске по месту жительства задержанного нашли и изъяли экстремистскую литературу, символику террористической организации и видеоинструкции по изготовлению взрывных устройств.
