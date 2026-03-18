В Уфе задержали подростка, планировавшего теракт в храме
2026-03-18T09:47:00+03:00
В Уфе задержали подростка, по указанию Украины планировавшего теракт в храме
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Подросток по указанию украинских кураторов планировал диверсионно-террористический акт в православном храме в Уфе, он задержан, ему предъявлено обвинение, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По версии следствия, подросток оказался сторонником запрещенной в России
международной террористической организации и был завербован через мессенджер куратором с Украины
. По заданию вербовщика несовершеннолетний вел агитационные беседы со своими знакомыми, убеждая их вступить в запрещенную организацию. Кроме того, обвиняемый оставлял в соцсети комментарии, оправдывающие терроризм и направленные на формирование положительного образа запрещенной организации.
В дальнейшем по указанию куратора фигурант планировал изготовить самодельное взрывное устройство и совершить диверсионно-террористический акт в одном из православных храмов Уфы
.
Петренко
добавила, что преступную деятельность несовершеннолетнего выявили и пресекли сотрудники СК
и ФСБ
.
"Предъявлено обвинение 16-летнему жителю города Уфы в совершении преступлений <…> "cодействие террористической деятельности", "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма" и "участие в деятельности террористической организации", — сказала она, добавив, что решается вопрос об аресте фигуранта.
Петренко также сообщила, что при обыске по месту жительства задержанного нашли и изъяли экстремистскую литературу, символику террористической организации и видеоинструкции по изготовлению взрывных устройств.